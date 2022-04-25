Взрыв в жилом доме в Санкт-Петербурге попал на видео

Взрыв в жилом доме на Товарищеском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга попал на видео, его опубликовали «Невские Новости». На записи слышен грохот, затем улицу засыпает осколками и включается автомобильная сигнализация.

Как сообщил очевидец, взрыв произошёл на восьмом этаже у квартиры № 30. На потолке теперь трещина, двери лифта повреждены, а на нескольких этажах вылетели стёкла.

Также по видеокамерам удалось зафиксировать подозрительное лицо: неизвестный в балаклаве зашёл в подъезд, а через несколько минут убежал, после чего и случился взрыв.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал, жильцы эвакуированы. Они находятся в пункте временного размещения, развёрнутого на базе школы. Возможно ли дальнейшее проживание людей в доме, выясняется. Пожара после взрыва не было.

До этого произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. В результате него два этажа здания были разрушены и ещё один оказался повреждён. Погибли шесть человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что восстановление дома может занять от шести до восьми месяцев.