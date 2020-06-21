Глава МВД Украины: взрыв в многоквартирном доме в Киеве может быть терактом

https://static.news.ru/photo/da9dc182-b3a8-11ea-94ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Правоохранительные органы не исключают, что причиной разрушений в многоквартирном доме в Киеве могло стать взрывное устройство. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, такая версия рассматривается наравне с первоначальной, согласно которой в одной из квартир произошёл взрыв газа.

По его словам, образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.

Рассматривается две версии — взрыв газа или взрывное устройство, — цитирует Авакова «Укринформ».

Тем не менее пока что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжёлым последствиям, гибели и травмированию людей». Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

На месте происшествия продолжаются поиски троих человек, которые, как предполагается, находятся под завалами. Ранее ещё трое были извлечены из-под обломков. 21 житель дома эвакуирован. Двое найдены погибшими.

С пострадавшими работают медики и шесть психологов столичного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в работах по поиску людей и разбору завалов задействованы 410 человек и 60 единиц техники. На месте ЧП организован оперативный штаб, работают спасатели и кинологи с собаками.

Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этажи, писал NEWS.ru.

Некоторые СМИ сообщают, что дом расположен на проспекте Петра Григоренко. Это объясняется тем, что он стоит на его пересечении с улицей Соломии Крушельницкой, к которой официально и относится.