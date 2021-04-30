Взрыв в Афганистане унёс жизни 30 человек

https://static.news.ru/photo/4ac3b38a-a9d1-11eb-9362-96000091f725_660.jpg Фото: Rahmat Alizadah/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

На территории города Пули-Алам в Афганистане в пятницу, 30 апреля, прогремел взрыв, в результате которого погибли 30 человек. Об этом сообщили представители местных властей, передаёт агентство Pajhwok.

Город находится в административном центре афганской провинции Логар. В Пули-Аламе в пятницу взорвался заминированный автомобиль. Машина в момент ЧП располагалась рядом с медицинским учреждением. В результате взрыва 30 человек погибли , не менее 60 получили ранения.

В стране идёт противостояние сил правительства и представителей радикалов из движения «Талибан» (запрещено в РФ). Последние ранее овладели значительной территорией в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Борьбу с террористами по всей стране ведут Национальные силы обороны и безопасности Афганистана.

Ранее на территории афганской провинции Кунар на востоке страны в здание местной администрации попала ракета. В результате ранения получили по меньшей мере пять человек. Об этом журналистам в понедельник, 26 апреля, рассказал глава провинциального совета Валает Хан Машвани.