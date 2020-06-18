Взрыв случился в котельной в Мурманске, начался пожар

Взрыв произошёл вечером 18 июня на территории котельной «Мурманскэнергосбыта». Начался пожар, ветер сносит едкий чёрный дым в сторону жилых домов, передаёт «КП в Мурманске».
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Источник ТАСС во областных органах власти
Жизни города ничего не угрожает, энергосистемы и системы теплоснабжения города не пострадали, — заверил собеседник агентства.
Информации о пострадавших нет.
Как писал NEWS.ru, вечером 15 июля дизельное топливо протекло из трубопровода и загорелось в парке 850-летия Москвы. Дым понесло в сторону жилых домов района Марьино.
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