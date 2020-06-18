Происшествия

Взрыв случился в котельной в Мурманске, начался пожар

21:23, 18 июня 2020 14
Фото: Печенгский репортёр: Народные новости/vk.com

Взрыв произошёл вечером 18 июня на территории котельной «Мурманскэнергосбыта». Начался пожар, ветер сносит едкий чёрный дым в сторону жилых домов, передаёт «КП в Мурманске».

По информации издания, возгоранию на территории котельной «Северная» предшествовали несколько хлопков. Столб чёрного дыма поднялся над Ленинским округом города Мурманска. Пожарные расчёты и автомобили скорой помощи прибыли к месту пожара.

Источник ТАСС во областных органах власти заявил, что загорелось здание склада.

Жизни города ничего не угрожает, энергосистемы и системы теплоснабжения города не пострадали, — заверил собеседник агентства.

Информации о пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru, вечером 15 июля дизельное топливо протекло из трубопровода и загорелось в парке 850-летия Москвы. Дым понесло в сторону жилых домов района Марьино.

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