Взрыв случился в котельной в Мурманске, начался пожар

Фото: Печенгский репортёр: Народные новости/vk.com

Модельное агентство Славы Зайцева выразило соболезнования родным и близким девушки, погибшей в результате стрельбы в квартире на севере Москвы, однако заявило, что она никогда не работала для бренда.

Девушка у нас проходила курс профессиональных консультаций по дефиле осенью 2019 года. Она не прошла в финальный набор в наше агентство. В базе данных у нас её нет, и она...