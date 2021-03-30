Взрыв произошёл на предприятии в Великом Новгороде

https://static.news.ru/photo/5ec99816-9204-11eb-9536-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/npk_kompleks

На предприятии по производству трансформаторов в Великом Новгороде произошёл взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадал один человек.

В сушильной камере размером 1,5 на 2 метра на предприятии ООО «НПК Комплекс» (арендатор ООО «Промышленные дроссели») произошёл хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Пострадавшего с ожогами госпитализирован в Новгородскую клиническую больницу. После взрыва в сушильной камере выбиты окна и двери.

Предприятие «НПК Комплекс» специализируется на производстве электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

Как писал NEWS.ru, четверо взрослых и один ребёнок пострадали при взрыве газового баллона и обрушении кровли в частном доме в поселении Московский, заявила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.

Ранее стало известно, что инцидент произошёл в Новомосковском административном округе столицы. Обрушилась по всей площади (150 кв. м) кровля частного трёхэтажного дома. По предварительной информации, в здании жили три семьи — около 10 человек.