Взрыв произошёл на газопроводе под Киевом

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jason Zhao

Шесть человек, в том числе трое подростков, погибли при столкновении трёх машин в Алнашском районе Удмуртии.

ДТП произошло 14 сентября около 21:37 на 57-м километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 „Волга“». Столкнулись «КамАЗ» с полуприцепом, «ВАЗ-2112» и Hyundai. Погибли пятеро пассажиров...