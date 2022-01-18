Взрыв прогремел в жилом доме в Нью-Йорке, есть жертвы

Взрыв прогремел в жилом доме в Нью-Йорке, есть жертвыReuters: один человек погиб в результате взрыва в доме в Бронксе
По меньшей мере один человек погиб, ещё девять пострадали в результате взрыва в доме в Бронксе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пожарное управление Нью-Йорка.
По имеющимся данным, взрыв
По информации телеканала
Это не первый инцидент подобного рода в Бронксе за последние недели. Ранее в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек, в том числе 9 детей. Более 30 пострадавших госпитализированы.