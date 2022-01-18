Взрыв прогремел в жилом доме в Нью-Йорке, есть жертвы

По меньшей мере один человек погиб, ещё девять пострадали в результате взрыва в доме в Бронксе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пожарное управление Нью-Йорка.

По имеющимся данным, взрыв произошёл около 11 часов утра по местному времени (19:00 мск) на Фокс-стрит в районе Бронкс. В результате возник пожар, часть здания обрушилась.

По информации телеканала CNN , причина взрыва пока достоверно не известна. По имеющимся данным, жертвой происшествия стала 82-летняя женщина. Ещё одна женщина находится в критическом состоянии.

Это не первый инцидент подобного рода в Бронксе за последние недели. Ранее в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек, в том числе 9 детей. Более 30 пострадавших госпитализированы.