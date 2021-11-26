Взрыв прогремел в жилом доме на юге Украины

Взрыв газа произошёл 27 ноября в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области на юге Украины. В результате хлопка были разрушены два этажа. Информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении на сайте украинской госслужбы по ЧС.

В ГСЧС поступила информация, что в городе Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошёл взрыв бытового газа, в результате чего разрушены четвёртый и пятый этажи, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают 20 спасателей и пять единиц техники. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ранее взрыв газа произошёл в квартире на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах. В результате были повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажами и разрушены шесть квартир. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице.