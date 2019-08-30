https://static.news.ru/photo/a5ff213e-cbcb-11e9-8e0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: dorogi_almaty_official/instagram

Один человек стал жертвой взрыва в цехе по производству газобетонных блоков в Алма-Атинской области Казахстана.

По словам официального представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова, инцидент произошёл в 12:22 (09:22 мск) в селе Райымбек Карасайского района.

При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха, — сообщил он.

Нурахметов добавил, что после часть дымоходной трубы обрушилась на частный жилой сектор. На месте происшествия обнаружено тело мужчины 1961 года рождения. Также в больницу доставлены трое пострадавших с различными травмами, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что сильный взрыв прогремел на химическом заводе в Индии. По предварительным данным, жертвами происшествия стали шесть человек. Ещё 43 получили ранения.