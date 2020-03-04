https://static.news.ru/photo/0923249e-5e12-11ea-9664-fa163e074e61_660.jpg Фото: cypolice/facebook.com

У входа в офис информационной группы MC Digital Media, в которой располагается редакция интернет-издания Cyprus Times, прогремел взрыв.

В результате инцидента никто не пострадал, однако зданию был нанесён ущерб. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что взрывное устройство было сделано кустарным способом. Полиция выявляет мотивы злоумышленников, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела задержание пятерых участников ИГ (запрещённая в РФ группировка). Они занимались подготовкой терактов. У подозреваемых изъяли самодельную бомбу, пистолет и автомат.