Взрыв прогремел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Он расположен в городе Свободный в Амурской области. О происшествии сообщил портал Amur.life со ссылкой на информацию пресс-службы ГПЗ.

Инцидент произошёл около 7 утра по местному времени (около 01:00 мск) 5 января. Сработала штатная система пожаротушения. Причиной стало локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.

Возгорание локализовано, пострадавших нет. Угрозы заводу и населённым пунктам нет, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам очевидцев, прозвучал сильный взрыв, от которого в некоторых домах открылись окна и двери, а мебель и посуда задрожали «как от землетрясения».



Амурский ГПЗ — завод, который в настоящее время строится в Амурской области. Он должен будет перерабатывать многокомпонентный природный газ из Якутского и Иркутского центров газодобычи.