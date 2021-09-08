Взрыв газа в доме в Ногинске попал на видео

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Очевидцы взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске в разговоре с NEWS.ru раскрыли некоторые детали произошедшего. По словам собеседника, представившегося Владимиром, в здании случился обвал с первого по пятый этаж.

Я из соседнего дома. Взрыв произошёл в квартире на другой стороне дома, где случился обвал с первого по пятый этаж. С двух других сторон лишь выбило плиты. Угол дома держится...