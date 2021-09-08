Взрыв газа в доме в Ногинске попал на видео

Взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске попал на видео. Погибли два человека, число пострадавших увеличилось до девяти, сообщает ТАСС в Telegram-канале.
Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Оказание помощи взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко. Оперативно восстановить испорченные документы жителям дома поможет полиция.
Взрыв повредил 30 квартир. Он произошёл в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья. Пятилетнюю девочку эвакуировали спасатели.
На месте происшествия работает замминистра МЧС Илья Денисов. Прокуратура
Ранее сообщалось, что стала известна причина взрыва в жилом доме. По предварительным данным, инцидент был вызван утечкой газа.