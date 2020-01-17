Мощный взрыв произошёл в одном из жилых домов в центре французского города Лимож. Его сила была такой, что дом был полностью разрушен. Помимо этого здания, пострадали соседние строения.
По данным ТАСС,
Ранее NEWS.ru сообщал, что 104-летний Михаил Шишов, ветеран Великой Отечественной войны, погиб в своём доме в Подмосковье из-за взрыва газа. Пожилой мужчина собирался разогреть себе еду, но по ошибке включил духовку вместо конфорки. Через некоторое время ветеран вновь попытался зажечь конфорку, но скопившийся в помещении газ взорвался.
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