https://static.news.ru/photo/13e70abe-39d5-11ea-9673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мощный взрыв произошёл в одном из жилых домов в центре французского города Лимож. Его сила была такой, что дом был полностью разрушен. Помимо этого здания, пострадали соседние строения.

По данным ТАСС, произошёл взрыв газа. Ранения получили два человека. Они госпитализированы в медучреждения. Вокруг квартала, где случилось ЧП, создана зона безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 104-летний Михаил Шишов, ветеран Великой Отечественной войны, погиб в своём доме в Подмосковье из-за взрыва газа. Пожилой мужчина собирался разогреть себе еду, но по ошибке включил духовку вместо конфорки. Через некоторое время ветеран вновь попытался зажечь конфорку, но скопившийся в помещении газ взорвался.