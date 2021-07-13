Взрыв газа произошёл в Геленджике, фото с места ЧП

Взрыв бытового газа произошёл утром 13 июля в гостинице «Азария» в Геленджике. По данным краевого управления Следственного комитета, в результате происшествия один человек погиб, пятеро пострадали. В числе пострадавших 14-летняя девочка.
По предварительной информации, взрыв
По факту случившегося, глава региона Вениамин Кондратьев поручил провести проверку соблюдений правил противопожарной безопасности во всех отелях Краснодарского края.
Гостиница «Азария» в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа.
прокуратура Краснодарского края
Работа сотрудников МЧС на месте взрыва в гостинице «Азария», в результате которого погибли люди.
МЧС России/Администрация Геленджика/ТАСС
Работа сотрудников МЧС на месте взрыва в гостинице «Азария».
МЧС России/Администрация Геленджика/ТАСС
Гостиница «Азария».
Прокуратура Краснодарского края
Оперативные работы на месте взрыва.
МЧС России/Администрация Геленджика/ТАСС
Сотрудники полиции на месте происшествия.
Стрингер/РИА Новости
Экстренные службы сообщили, что после взрыва газа в «Азарии» обрушились перекрытия и внешняя стена.
Стрингер/РИА Новости
Обстановка на месте взрыва.
МЧС России/Администрация Геленджика/ТАСС
Оперативные работы на месте взрыва.
МЧС России/Администрация Геленджика/ТАСС