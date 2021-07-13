16+

Рубрики

Медиа

Архив

Гостиница «‎Азария» в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа.
Происшествия

Взрыв газа произошёл в Геленджике, фото с места ЧП

14:07, 13 июля 2021
Фото: прокуратура Краснодарского края
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Взрыв бытового газа произошёл утром 13 июля в гостинице «Азария» в Геленджике. По данным краевого управления Следственного комитета, в результате происшествия один человек погиб, пятеро пострадали. В числе пострадавших 14-летняя девочка.

По предварительной информации, взрыв произошёл в магазине, расположенном на первом этаже здания. Его причиной могла стать утечка газа.

По факту случившегося, глава региона Вениамин Кондратьев поручил провести проверку соблюдений правил противопожарной безопасности во всех отелях Краснодарского края.

Гостиница «‎Азария» в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа.

прокуратура Краснодарского края

Работа сотрудников МЧС на месте взрыва в гостинице «‎Азария», в результате которого погибли люди.

МЧС России/Администрация Геленджика/ТАСС

Работа сотрудников МЧС на месте взрыва в гостинице «‎Азария».

МЧС России/Администрация Геленджика/ТАСС

Гостиница «‎Азария».

Прокуратура Краснодарского края

Оперативные работы на месте взрыва.

МЧС России/Администрация Геленджика/ТАСС

Сотрудники полиции на месте происшествия.

Стрингер/РИА Новости

Экстренные службы сообщили, что после взрыва газа в «‎Азарии» обрушились перекрытия и внешняя стена.

Стрингер/РИА Новости

Обстановка на месте взрыва.

МЧС России/Администрация Геленджика/ТАСС

Оперативные работы на месте взрыва.

МЧС России/Администрация Геленджика/ТАСС

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео