Взрыв газа произошёл на «Адмиралтейских верфях»

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Три человека пострадали от взрыва на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, на предприятии произошёл хлопок газа во время сварочных работ на ледоколе «Иван Папанин». Одного потерпевшего срочно госпитализировали.

О ЧП в МЧС сообщили 15 июня 2020 года. На место выехали бригады пожарных. Завод расположен на набережной Фонтанки, д. 203, пишут «Невские новости». Официальная информация пока отсутствует.

«Адмиралтейские верфи» включены в список системообразующих предприятий Петербурга во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что газовый баллон разорвался в гаражном кооперативе на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в Кировском районе Красноярска, пострадали два человека. Повреждены несущие конструкции двух гаражных боксов, но пожара не было