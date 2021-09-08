В жилом доме в Екатеринбурге взорвался газ

В жилом доме в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга взорвался газ. Один человек пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предварительно, пострадал один человек, — рассказал собеседник.

Он уточнил, что был хлопок, после чего жильцов эвакуировали. Серьёзных разрушений и пожара нет.

По сообщению регионального главка МЧС, взрыв газа произошёл на первом этаже девятиэтажки. На месте происшествия работают 37 человек и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

Местная жительница заявила «Е1», что в подъезде вырвало входную дверь, в квартирах на первом этаже вышибло вентиляционные решётки. По словам соседей, взрыв газа произошёл в неблагополучной квартире, на хозяина которой неоднократно жаловались. 33-летний пострадавший получил ожоги лица и конечностей.

Ранее сообщалось, что взрыв газа обрушил несколько этажей жилого дома в Ногинске. В результате погибли по меньшей мере два человека, пострадали восемь жителей, их госпитализировали.

О произошедшем рассказали NEWS.ru очевидцы. По словам собеседника, представившегося Владимиром, в здании случился обвал с первого по пятый этаж. Ещё одна местная жительница по имени Нелли отметила, что в 06:50 утра 8 сентября её разбудил мощный взрыв, а спасатели прибыли «сразу, минуты через три».