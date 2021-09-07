Взрыв газа обрушил три этажа дома в Ногинске

В жилом доме в подмосковном Ногинске взорвался газ. Пострадали пять человек, среди них 44-летняя женщина и два ребёнка — 5 и 11 лет, спасатели разбирают завалы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Пострадавших доставили в больницу. Взрыв обрушил три этажа и повредил минимум шесть квартир. По предварительным данным, он мог произойти из-за неисправности газового оборудования.

Под завалами ещё могут быть люди. Женщина с ребёнком из квартиры на четвёртом этаже не выходит на связь.

Ранее стало известно, что из-за взрыва газа пострадали два человека в Тверской области. Дом не был газифицирован, взорвалась газовоздушная смесь. В результате один из пострадавших госпитализирован, другого медики осмотрели на месте.

Также сообщалось, что в московском жилом доме взорвалась граната. Погибли отец, его 14-летний сын и 12-летний пасынок погибли. Гранату принёс отец, а один из мальчиков нашёл в шкафу и выдернул чеку.