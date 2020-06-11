Вызвавшая Росгвардию к соседу женщина рассказала о своей ненормальной жизни

https://static.news.ru/photo/ebca718e-abd4-11ea-9dd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Ulrich Niehoff/Global Look Press

Любовь, соседка мужчины по имени Александр, которому сотрудник Росгвардии, приехавший по её вызову, угрожал подбросить наркотики, рассказала, что он уже полгода не даёт им с сыном-инвалидом жить нормальной жизнью.

Александр, по её словам, постоянно слушает музыку на большой громкости. На вопрос, зачем она так раззадоривала приехавших росгвардейцев, женщина ответила, что в тот день шумный сосед толкнул её сына-инвалида, пишет LIFE SHOT.

На видео, которое было опубликовано ранее, Любовь кричит сотрудникам Росгвардии: «Дайте ему как следует!».

До этого соседка утверждала, что Александр мешает им с сыном-инвалидом, и попросила правоохранителей за них заступиться. Оказалось, что у угрожавшего сотрудника тоже есть ребёнок-инвалид и это заставило его потерять самообладание.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить наркотики москвичу.