Вызвавшая Росгвардию к соседу женщина рассказала о своей ненормальной жизни

Любовь, соседка мужчины по имени Александр, которому сотрудник Росгвардии, приехавший по её вызову, угрожал подбросить наркотики, рассказала, что он уже полгода не даёт им с сыном-инвалидом жить нормальной жизнью.
Александр, по её словам, постоянно слушает музыку на большой громкости. На вопрос, зачем она так раззадоривала приехавших росгвардейцев, женщина ответила, что в тот день шумный сосед толкнул её сына-инвалида, пишет LIFE SHOT.
На видео, которое было опубликовано ранее, Любовь кричит сотрудникам Росгвардии: «Дайте ему как следует!».
До этого соседка утверждала, что Александр мешает им с сыном-инвалидом, и попросила правоохранителей за них заступиться. Оказалось, что у угрожавшего сотрудника тоже есть ребёнок-инвалид и это заставило его потерять самообладание.
Как писал NEWS.ru, официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить наркотики москвичу.
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