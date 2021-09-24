Выживший на Эльбрусе рассказал о слуховых галлюцинациях

Помощник гида, поднимавшийся на Эльбрус с группой попавших в пургу альпинистов, столкнулся со слуховыми галлюцинациями после того, как он потерялся с одной из участниц восхождения — Анной Макаровой. Об этом он рассказал Telegram-каналу Baza. Он признался, что ему слышались голоса.

После ухудшения погоды Макаровой стало плохо. Она потеряла сознание, а помощнику гида пришлось тащить её по земле.

Примерно часа два я находился на месте и кричал, чтобы меня могли услышать. Макарова всё это время находилась без сознания. Полчаса я находился с ней рядом, кричал и не мог понять, почему так долго спускается основная группа. Мне стали слышаться голоса, на что я кричал в ответ, и мне казалось, что они меня не слышат из-за ветра, так как я кричал против него, — рассказал он.

Поняв, что помочь Макаровой нет возможности, помощник гида направился навстречу основной части группы. Выйдя на северо-западный склон в противоположном направлении подъёма, он понял, что крики, которые ему слышались, были слуховой галлюцинацией.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 19 туристов отправилась на восхождение, однако из-за погодных условий попала в пургу и не смогла оперативно спуститься с горы. Сообщалось, что погибли пять человек: одной девушке стало плохо ещё до бурана, двое погибли на тропе и ещё двое потеряли сознание и скончались на станции Гарабаши, не приходя в себя.