Выжившие с «Онеги» моряки рассказали, как затонул траулер

https://static.news.ru/photo/e93b9af4-48f7-11eb-ac4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Моряки с траулера «Онега» рассказали подробности о происшествии в Баренцевом море.

По их словам, рано утром экипаж начал выводить ярус — снасть для промышленной ловли рыбы с большим количеством крючков, которая заводится с кормы судна, а выводится с рабочего борта. В ходе работы траулер немного накренился, а из-за наледи и сильного шторма в итоге потерял устойчивость и перевернулся.

Все моряки оказались в воде, при этом они не успели спустить шлюпки, а большая часть экипажа, предположительно, даже не смогла взять спасательные жилеты.

Согласно данным Telegram-канала «112», Владислав Буторин и Руслан Катюхин до последнего держались вместе с матросом Юрием Шевцовым, но вскоре последний исчерпал все силы и утонул.

Выжившие моряки не знают о судьбе остальных членов экипажа. Не исключено, что несколько человек остались на борту и утонули вместе с судном.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ прокомментировал трагедию в Баренцевом море. Выступая на совещании с вице-премьерами в формате видеоконференции, он принёс соболезнования близким погибших.

Судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. О ЧП стало известно утром 28 декабря. По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения.

Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с гибелью рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

На борту судна № МК 0331 находились 19 человек, спасены только двое из них. К поискам остальных рыбаков было привлечено судно «Войков», они считались пропавшими без вести. Позже СМИ сообщили, что оставшиеся 17 человек погибли.