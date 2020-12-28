Выжившие с «Онеги» моряки рассказали, как затонул траулер

Моряки с траулера «Онега» рассказали подробности о происшествии в Баренцевом море.
По их словам, рано утром экипаж начал выводить ярус — снасть для промышленной ловли рыбы с большим количеством крючков, которая заводится с кормы судна, а выводится с рабочего борта. В ходе работы траулер немного накренился, а из-за наледи и сильного шторма в итоге потерял устойчивость и перевернулся.
Все моряки оказались в воде, при этом они не успели спустить шлюпки, а большая часть экипажа, предположительно, даже не смогла взять спасательные жилеты.
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Выжившие моряки не знают о судьбе остальных членов экипажа. Не исключено, что несколько человек остались на борту и утонули вместе с судном.
Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ прокомментировал трагедию в Баренцевом море. Выступая на совещании с вице-премьерами в формате видеоконференции, он принёс соболезнования близким погибших.
Судно «Онега»
Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с гибелью рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.
На борту судна № МК 0331 находились 19 человек, спасены только двое из них. К поискам остальных рыбаков было привлечено судно «Войков», они считались пропавшими без вести. Позже СМИ сообщили, что оставшиеся 17 человек погибли.