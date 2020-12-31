Выжившие рыбаки с траулера «Онега» вернулись в Мурманск

https://static.news.ru/photo/ea6e3064-4c38-11eb-9ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Fedoseev/Global Look Press

Владислав Буторин и Руслан Катюхин, рыбаки, спасшиеся при затоплении траулера «Онега» в Баренцевом море, вернулись в Мурманск. Их доставило в порт судно «Войково», которое первым прибыло на место катастрофы.

Судьба оставшихся 17 членов экипажа остаётся неизвестной. Трагедия произошла 28 декабря, поисково-спасательная операция проводилась не только на воде, но и с воздуха. Однако никого больше найти не удалось, пишут «Известия».

По предварительной информации, судно затонуло, потеряв устойчивость из-за обледенения. В Мурманской области объявлен траур по погибшим, ведётся уголовное дело. Также проводит проверку Мурманская транспортная прокуратура.

Активная фаза поисково-спасательной операции была завершена 30 декабря, однако, как писал NEWS.ru, уже на следующий день Росрыболовство решило возобновить поиски. В район крушения траулера вернулись участвовавшие в операции суда. Точное местоположение затонувшего судна будет определено с помощью эхолота.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин передали семьям погибших членов экипажа соболезнования. Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что семьи рыбаков получат по 1 млн рублей в качестве материальной помощи.