https://static.news.ru/photo/7da1ef00-3de0-11ea-aa71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В воинской части на юге Москвы погиб 19-летний солдат-срочник. Он жаловался на сильные боли в ногах, но ему никто не верил.

Как стало известно «МК», тело солдата нашли в туалете, а рядом с ним — поясной ремень. Срочно вызванная реанимационная бригада скорой помощи не смогла вернуть его к жизни, а в вещах позже была найдена записка к родителям: «Мама-папа, я вас люблю, но прощу меня простить — так надо». Товарищи считали его жизнерадостным человеком и подавленного состояния не замечали.

Уроженец подмосковного Павловского Посада воспитывался в многодетной семье, на боли в ногах жаловался давно, но этому не уделяли должного внимания. За время срочной службы по этой же причине парень успел полежать в лазарете, ему сделали рентген, определили плоскостопие и велели мазать ноги мазью. По словам матери, ноги у него всё равно болели, но ему не верили. В день трагедии срочник созванивался с родителями и жаловался, что его назначили дневальным, а значит, на ногах придётся провести 24 часа.

Как писал NEWS.ru, 20-летний солдат-срочник в карауле покончил с собой на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный. Солдат сопровождал следующий из другого города поезд. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».