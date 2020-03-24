https://static.news.ru/photo/d1c6f076-6e55-11ea-a069-fa163e074e61_660.jpg Фото: 65.mchs.gov.ru

Высота волны, вызванной землетрясением, составила в Северо-Курильске 50 см. Жертв и разрушений нет, но угроза цунами сохраняется.

Люди будут продолжать оставаться в безопасной зоне на возвышенности, пока не объявят отмену тревоги. Решение об отмене будет принято после отлива, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего в безопасную зону эвакуированы 400 человек. Землетрясение произошло в Тихом океане, в 228 км от острова Онекотан. Он необитаем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3 в 228 км восточнее острова Онекотан. В Северо-Курильске толчки составили 5-6 баллов, а в Южно-Курильске — 2-3 балла.