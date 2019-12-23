В понедельник, 23 декабря, стало известно о задержании нескольких высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы в рамках дела о крупных махинациях.
В числе задержанных — глава управления таможенного расследования Александр Кизлык, его заместитель и замы руководителей Внуковской и Таможенной торговли.
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На данный момент в распоряжении СМИ нет официальных комментариев от ведомств по данному делу.
Ранее NEWS.ru писал, что сыщики Следственного комитета проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы. Процессуальные действия идут как в структурах центрального аппарата ФТС, так и в её региональных подразделениях.
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