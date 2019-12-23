Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мигранты на двух лодках пытались пересечь Дунай и попасть из Сербии в Хорватию, которая является членом Европейского союза.

В одной из лодок следовали семьи из Ирака и Сирии — четверо взрослых и двое детей. Плот опрокинулся в районе деревни Каравуково, мигранты числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters. Девять...