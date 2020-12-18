Высокопоставленные чиновники погибли в Сомали после атаки смертника

Террорист-смертник устроил взрыв в Сомали на стадионе города Галькайо, где 18 декабря должен был выступать премьер-министр страны Мохамед Хусейн Робл.
Из-за случившегося погибли несколько высокопоставленных чиновников. По предварительной информации, скончались главный региональный командир спецназа Сомали и командующий дивизией сомалийской национальной армии. Кроме того, десятки людей получили ранения. Точное число погибших и травмированных пока неизвестно,
В данное время место происшествия оцепили сомалийские силы безопасности.
Несколько дней назад взрыв, после которого началась стрельба, произошёл в сомалийской столице Могадишо. Акт насилия был нацелен против военного конвоя миротворческой миссии Африканского союза Сомали (АМИСОМ) в районе Джамхурия. После военные начали стрелять. В результате происшествия были ранены несколько человек.
А 9 декабря в районе президентского дворца в сомалийской столице Могадишо произошла интенсивная перестрелка, писал NEWS.ru.