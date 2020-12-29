Вёзшая на санках ребёнка женщина погибла в ДТП под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/5457959c-49be-11eb-ae22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль с пьяным водителем за рулём вылетел с трассы на тротуар и насмерть сбил женщину, которая везла на санках внучку. Девочка не пострадала, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл в Богородске — машина ехала на большой скорости, 55-летняя гражданка успела оттолкнуть санки с 2-летним ребёнком, а сама погибла на месте ЧП, пишет РИА Новости.

Сотрудники полиции установили личность и задержали виновника ДТП. 37-лентний мужчина, по результатам медицинского освидетельствования, находился в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.

Местные силовики возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчину задержали. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Накануне в районе подмосковного города Реутов на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) грузовик врезался с препятствием, образовалась пробка на 10 километров, сообщает департамент транспорта Москвы. Авария произошла на внешней стороне 1-го километра МКАД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области. В результате пострадали пять человек, в том числе два ребёнка. ДПТ произошло в 16:20 мск на 22-м км автодороги Шахты — Раздорская. При столкновении пострадали оба водителя и пассажиры иномарки — женщина 1991 года, девочка 2018 года рождения и мальчик 2013 года рождения. По факту происшествия проводится проверка.