Вылетевший в Москву лайнер вернулся в аэропорт из-за задымления в кабине

https://static.news.ru/photo/fe55905e-7d5d-11ea-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт, вылетевший 13 апреля из Екатеринбурга в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт уральского города, совершив экстренную посадку. Причиной возвращения стали технические трудности, рассказал журналистам информированный источник.

Отмечается, что через несколько минут после вылета командир судна сообщил о задымлении в кабине. Он немедленно сделал запрос на экстренный возврат в аэродром вылета.

Самолёт уже совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. По имеющимся данным, никто не пострадал, — передаёт «Интерфакс» сообщение источника.

Как ранее писал NEWS.ru, пассажирский самолёт авиакомпании S7 Аirlines, следовавший из Москвы в Пермь, который подал сигнал тревоги, приземлился в аэропорту Большое Савино.

Уточняется, что лайнер подал сигнал тревоги за 20 минут до посадки. На борту находились 49 пассажиров и 7 членов экипажа. После приземления борт был обследован оперативными службами, опасных предметов не было обнаружено.