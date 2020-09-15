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Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолёт подал сигнал тревоги

17:55, 15 сентября 2020 159
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт, выполняющий рейс Санкт-Петербург — Казань, подал сигнал тревоги. Это произошло за 10 минут до планируемого прибытия. Об этом сообщает портал Flightradar24.

По данным ресурса, борт уже начал снижение и готовится к посадке в аэропорту назначения. С чем связан сигнал тревоги, не уточняется.

Ранее пассажирский самолёт Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) совершил посадку в аэропорту Шереметьево на одном работающем двигателе. Он выполнял технический рейс из соседнего Жуковского, писал NEWS.ru.

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