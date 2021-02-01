Вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону борт возвращается назад

https://static.news.ru/photo/0489cd2e-d861-11ea-a2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вылетевший из аэропорта Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону во вторник утром самолёт авиакомпании «Азимут» возвращается назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта вылета.

По словам собеседника агентства, причины возвращения устанавливаются .

По данным онлайн-табло, рейс А4 254 вылетел 2 февраля в 06:40 из аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. В аэропорту Ростова-на-Дону он должен был приземлиться в 08:20.

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