Вылетевший из Нижнего Новгорода самолет вернулся из-за проблем с двигателем

https://static.news.ru/photo/d43180dc-be6f-11ea-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону пассажирский самолёт был вынужден вернуться из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании «Азимут», вылетевший в 06:40 из аэропорта Стригино был вынужден вернуться.

По словам собеседника агентства, через несколько минут после взлёта экипаж столкнулся с технической проблемой: помпажом двигателя. В результате было принято решение вернуться в пункт вылета.

Посадка в Нижнем Новгороде прошла в штатном режиме в 07:58 по московскому времени.

На борту находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.

В настоящее время аэропорт работает без ограничений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Причиной тому стала вибрация левого двигателя.