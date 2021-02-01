Вылетевший из Нижнего Новгорода самолет вернулся из-за проблем с двигателем

Вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону пассажирский самолёт был вынужден вернуться из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании «Азимут», вылетевший в 06:40 из аэропорта Стригино был вынужден вернуться.
По словам собеседника агентства, через несколько минут после взлёта экипаж столкнулся с технической проблемой: помпажом двигателя. В результате было принято решение вернуться в пункт вылета.
Посадка в Нижнем Новгороде прошла в штатном режиме в 07:58 по московскому времени.
На борту находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.
В настоящее время аэропорт работает без ограничений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Причиной тому стала вибрация левого двигателя.