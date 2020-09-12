Вылетевший из Екатеринбурга самолёт вернулся в аэропорт из-за неполадки

Самолёт Airbus A319, вылетевший из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт Кольцово в связи с технической неисправностью. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Инцидент произошёл с рейсом S7 1174 авиакомпании S7 Airlines. На его борту находились более 120 человек. Экипаж принял решение о возвращении из-за срабатывания датчика отказа двигателя,
Аэропорт работает в штатном режиме. Представители авиакомпании работают с пассажирами. Им будет предоставлен резервный борт.
Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Щёлково разбился легкомоторный самолёт. В результате погибли два человека — пассажи и пилот. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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