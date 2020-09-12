Вылетевший из Екатеринбурга самолёт вернулся в аэропорт из-за неполадки

https://static.news.ru/photo/ef320b98-f5cb-11ea-8981-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Самолёт Airbus A319, вылетевший из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт Кольцово в связи с технической неисправностью. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Инцидент произошёл с рейсом S7 1174 авиакомпании S7 Airlines. На его борту находились более 120 человек. Экипаж принял решение о возвращении из-за срабатывания датчика отказа двигателя, рассказали ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт работает в штатном режиме. Представители авиакомпании работают с пассажирами. Им будет предоставлен резервный борт.

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Щёлково разбился легкомоторный самолёт. В результате погибли два человека — пассажи и пилот. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.