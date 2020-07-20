Вылетевший из Бурятии самолёт перестал выходить на связь

https://static.news.ru/photo/2a29408e-b4f2-11e9-8f45-fa163e074e61_660.jpg Ан-26 Фото: Ромашов Герман Викторович/wikimedia.org

В Бурятии пропал с радаров самолёт Ан-2, вылетевший из населённого пункта Кырен. На его борту находятся шесть человек.

Как сообщает ТАСС, точный маршрут следования воздушного судна неизвестен. Предположительно, диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем в 20:21 мск. Однако сигнала не последовало.

Как уточнили в региональном главке МЧС РФ, экипаж состоит из двух человек. Остальные четыре человека — пассажиры воздушного судна. Полёт, по некоторым данным, был несанкционированный. Официальных данных пока не поступало.

Ранее NEWS.ru писал, что легкомоторный частный самолёт Як-12А совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое Море на озере Байкал. Причиной ЧП стал отказ одного из двигателей. Инцидент произошёл во время аэроэкскурсии в Шибетском заливе Ольхонского района Иркутской области. На борту находились три пассажира и пилот, все они выжили.