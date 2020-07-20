Вылетевший из Бурятии самолёт перестал выходить на связь

В Бурятии пропал с радаров самолёт Ан-2, вылетевший из населённого пункта Кырен. На его борту находятся шесть человек.
Как
Как уточнили в региональном главке МЧС РФ, экипаж состоит из двух человек. Остальные четыре человека — пассажиры воздушного судна. Полёт, по некоторым данным, был несанкционированный. Официальных данных пока не поступало.
Ранее NEWS.ru писал, что легкомоторный частный самолёт Як-12А совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое Море на озере Байкал. Причиной ЧП стал отказ одного из двигателей. Инцидент произошёл во время аэроэкскурсии в Шибетском заливе Ольхонского района Иркутской области. На борту находились три пассажира и пилот, все они выжили.
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