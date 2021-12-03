«Выглядит странно»: журналист Егоров — о поджоге его машины

Спортивный журналист Дмитрий Егоров назвал странным то, что два спортсмена решили поджечь его автомобиль. Произошедшее может быть связано с его отзывом о футбольном клубе «Спартак», хотя в последнее время об этой команде он не писал. Журналист подчеркнул, что не знаком с подозреваемыми, пишет «Газета.Ru».

Я не знаю, с чем связывать поджог машины, но опять же вызывает удивление, что несколько дней висел на машине маяк, что её вели и что она была сожжена так, что могли ещё быть сожжены машин 20. Я не знаю, есть ли заказчик, хочется верить, что нет всё-таки. Но я не знаю. Выглядит странно, что два парня, два спортсмена решают такое устроить, — рассказал журналист.

Егоров добавил, что обсудить с ним вопросы о публикациях можно просто по телефону или на встрече, он всегда доступен для разговора.

Машину журналиста подожгли в ночь на 30 марта во дворе дома в Одинцовском районе. Егоров рассказал, ему позвонили в два часа ночи и сообщили, что автомобиль горит. На записи с одной из камер видеонаблюдения заметно, что перед пожаром возле машины ходит неизвестный. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога. Один из них, по словам Егорова, глава ЧОПа и президент футбольного клуба.

Ранее журналиста телеканала РБК Романа Щеголева избили после матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» возле стадиона «Открытие Банк Арена». Журналист снимал на видео бывшего лидера спартаковского фан-движения Валентина Коршунова. Тот выразил недовольство съёмкой и набросился на репортёра.