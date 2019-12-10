Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере возбудили во Владивостоке в связи с расхищением части средств, выделенных на нацпроект «Безопасные и качественные дороги».
Уточняется, что ущерб составил около 17 миллионов рублей. По предварительной версии, в хищении замешаны коммерческие структуры, исполнявшие госконтракты по строительству дорог, также выявлена и система откатов чиновникам городской администрации — они принимали дороги, отремонтированные ненадлежащим образом,
Силовики уже провели обыски как в мэрии и офисах привлекавшихся к ремонту и строительству компаний, так и в домах сотрудников администрации города. Изъят ряд документов, что подтвердили в городской администрации.
Как писал NEWS.ru ранее, только в текущем году подследственными коррупционерами возмещён ущерб на сумму 2,047 млрд рублей, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что на имущество обвиняемых в коррупции был наложен арест на сумму 12,9 млрд рублей.
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