https://static.news.ru/photo/a1b6f4aa-1af7-11ea-8d47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Chernyshova/Russian Look

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере возбудили во Владивостоке в связи с расхищением части средств, выделенных на нацпроект «Безопасные и качественные дороги».

Уточняется, что ущерб составил около 17 миллионов рублей. По предварительной версии, в хищении замешаны коммерческие структуры, исполнявшие госконтракты по строительству дорог, также выявлена и система откатов чиновникам городской администрации — они принимали дороги, отремонтированные ненадлежащим образом, передаёт ТАСС со ссылкой на инсайдеров, знакомых с ходом дела.

Силовики уже провели обыски как в мэрии и офисах привлекавшихся к ремонту и строительству компаний, так и в домах сотрудников администрации города. Изъят ряд документов, что подтвердили в городской администрации.

Как писал NEWS.ru ранее, только в текущем году подследственными коррупционерами возмещён ущерб на сумму 2,047 млрд рублей, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что на имущество обвиняемых в коррупции был наложен арест на сумму 12,9 млрд рублей.