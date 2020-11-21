Выбросивший пасынка-инвалида из окна петербуржец арестован на два месяца

https://static.news.ru/photo/5f994aca-2c15-11eb-a55e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 20 января местного жителя, который выбросил с балкона третьего этажа 13-летнего пасынка. Однако сам он свою вину не признаёт.

Определив такую меру пресечения, суд исходил из информации следователей, которые сообщили, что отчим пытался скрыться с места происшествия. Кроме того, возникли опасения, что мужчина может довести начатое до конца, сообщают «Невские Новости».

Инцидент произошёл вечером 20 ноября на улице Дыбенко в Невском районе. После семейной ссоры мужчина начал выбрасывать на улицу сначала вещи, а потом схватил и мальчика. Тот в результате падения был госпитализирован с тяжёлыми травмами. У ребёнка компрессионный перелом позвоночника, а также многочисленные переломы таза.

По словам матери, раньше мужчина подобной агрессии к подростку не проявлял.

Мальчик имеет расстройство аутического спектра и проходит обучение в коррекционной школе. В отношении его отчима возбуждено уголовное дело, ему инкриминируют покушение на убийство, писал NEWS.ru.