«Вуаля — вокруг калеки»: зачем эстонка привезла в РФ 200 эмбрионов человека

Фото: customs.gov.ru

Две сотни моделей человеческих эмбрионов обнаружили в сумке приезжей из Эстонии на пункте пропуска «Ивангород» в Ленинградской области. С какой целью женщина везла такую посылку в Россию, что известно о необычной продукции?

Что известно о задержании эстонки с человеческими эмбрионами

Таможенники задержали жительницу Эстонии на пункте пропуска «Ивангород» Ленинградской области. Женщина пыталась провезти в Россию 200 моделей эмбрионов человека, сообщили в пресс-службе ФТС. Партию признали коммерческой, поэтому она должна была быть задекларирована.

«Кингисеппские таможенники в пункте пропуска „Ивангород“ обнаружили необычный груз — 200 моделей эмбриона человека. Их пыталась пронести в Россию в своем чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии. <...> В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров)», — уточняется в сообщении ведомства.

Что известно о моделях человеческих эмбрионов, с которыми задержали эстонку

Сами изделия, судя по этикеткам, были произведены в немецком городе Эстринген. Модели выполнены из пластика, на них нанесена надпись «Не игрушка!».

Женщина объяснила, что выполняла просьбу третьих лиц. Однако этот факт не освободил нарушительницу от ответственности.

Как отреагировали пользователи Сети на этот инцидент

Как отметили пользователи Telegram в комментариях к соответствующей новости, модели являются обучающими пособиями для будущих медиков. Однако юзеров смутил тот факт, что эмбрионов было так много.

«Это просто куклы обучающие. Но зачем их так много», — задается вопросом Stepan101.

Также комментаторы указали, что страна-отправитель необычной посылки — Эстония, с которой Россия в настоящий момент находится в сложных политических отношениях. По мнению россиян, необходимо более подробно опросить эстонку на предмет истинного предназначения груза и проверить получателя.

«Расспросить надо было ее поподробнее. И с адресатом побеседовать. Из страны-отправителя, Эстонии, ничего хорошего и доброго ждать не приходится», — считает kaban096.

Другие пользователи мессенджера не скрывали, что новость о посылке с человеческими эмбрионами вызывает у них не самые приятные эмоции.

Фото: customs.gov.ru

«Звучит жутко», — считает Олег.

«Кто ответит на вопрос, что это за извращение? Для каких целей возможно использование этих пластиковых эмбрионов? Как наглядное пособие обучающихся на медицинских специальностях? Если нет, то это жутко и выглядит страшно, противно», — пишет Ольга.

«А если для изготовления бомб? Каждую куколку начинить взрывчаткой и детонатором — вуаля, сотни калек», — пишет пользователь Максим.

Какой опасный груз недавно пытались отправить в Россию

5 февраля в Службе безопасности Грузии заявили, что местные силовики задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов в России. В Тбилиси не исключили, что организаторы перевозки могли планировать террористические акты и в самой Грузии.

Взрывчатку перевозили через Румынию, Болгарию и Турцию и доставили в Грузию 19 января под видом аккумуляторов для электромобилей. Общий вес взрывчатки составил 14 кг, в посылке обнаружили один детонатор и шесть спецключей.

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