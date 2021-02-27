Второй пациент умер после пожара в больнице Черновцов

https://static.news.ru/photo/82ccc456-799d-11eb-88ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент, получивший сильные ожоги во время пожара в больнице украинского города Черновцы, скончался. Он стал второй жертвой происшествия, сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Возгорание в медучреждении произошло в первой половине дня 27 февраля. Огонь распространился в одной из палат на втором этаже пятиэтажного здания, где проходили лечение пациенты с коронавирусом. В результате ЧП один человек погиб, второй с ожогами был помещён в реанимацию. Он умер в ночь на 28 февраля.

Два десятка пациентов экстренно перевели в другие больницы.

По первоначальной версии, пожар возник из-за взрыва кислородного баллона или трубки. Однако впоследствии власти города и экстренные службы такую вероятность отвергли.

Сейчас в качестве основной рассматривается версия о нарушении одним из пациентов правил пожарной безопасности, писал NEWS.ru. По данным городского департамента здравоохранения, причиной возгорания мог стать самоподжог. Полиция возбудила уголовное дело.