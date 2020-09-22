Второе уголовное дело завели после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/99c61590-fd4c-11ea-b1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили следователи в рамках расследования ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Автобус с 44 пассажирами и водителем перевернулся в Ульчском районе.

В больницу доставили 17 человек, ещё четверо обратились за помощью к медикам сами, в результате под наблюдением остаются 12 человек, ещё двое находятся в реанимации. В отношении водителя, который неверно выбрал скорость и не справился с управлением, было сразу возбуждено уголовное дело.

Теперь же по факту случившегося расследуется ещё одно дело, сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рейсовый автобус следовал по маршруту: село Подгорное — село Богородское — Хабаровск. Пассажиры смогли выбраться из автобуса самостоятельно.