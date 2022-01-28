Целая семья заживо сгорела в жилом доме в Пермском крае

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Мать 23-летней сотрудницы одного из банков Нижнего Новгорода Ксении Орловой заявила, что её дочь невиновна. В беседе с «360» она подчеркнула, что у руководства финансово-кредитной организации не было нареканий к подозреваемой во время её работы.

Она должна по миллиону в месяц выносить или как? Я не могу это представить. <...> Может быть, могли [оговорить]. Средства массовой информации начали очень быстро всё говорить и неправильно. <...>...