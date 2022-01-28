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Целая семья заживо сгорела в жилом доме в Пермском крае

11:42, 28 января 2022
Целая семья заживо сгорела в жилом доме в Пермском крае Фото: perm.sledcom.ru
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Целая семья заживо сгорела в результате сильного пожара, вспыхнувшего в двухэтажном здании в селе Башкултаево Пермского края. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили тела трёх человек — мужчины, женщины и ребёнка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в ночное время 28 января 2022 года произошло возгорание в двухэтажном здании, расположенном в посёлке Башкултаево Пермского муниципального района. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1981 года рождения, женщины 1980 года рождения и ребёнка 2012 года рождения, — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты, пожаротехник и следователи Пермского межрайонного отдела следственного управления.

Ранее стало известно, что в квартире жилого дома в Южноуральске Челябинской области произошёл пожар. В результате возгорания погиб трёхлетний мальчик.

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