Целая семья заживо сгорела в жилом доме в Пермском крае
Никита Чайка
Никита Чайка
11:42, 28 января 2022
Фото: perm.sledcom.ru
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Целая семья заживо сгорела в результате сильного пожара, вспыхнувшего в двухэтажном здании в селе Башкултаево Пермского края. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили тела трёх человек — мужчины, женщины и ребёнка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
По данным следствия, в ночное время 28 января 2022 года произошло возгорание в двухэтажном здании, расположенном в посёлке Башкултаево Пермского муниципального района. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1981 года рождения, женщины 1980 года рождения и ребёнка 2012 года рождения, — сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работают следователи-криминалисты, пожаротехник и следователи Пермского межрайонного отдела следственного управления.
Ранее стало известно, что в квартире жилого дома в Южноуральске Челябинской области произошёл пожар. В результате возгорания погиб трёхлетний мальчик.