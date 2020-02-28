https://static.news.ru/photo/2acb6134-5a6f-11ea-b98b-fa163e074e61_660.jpg Фото: RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

Вспышка кишечной инфекции произошла в детском психоневрологическом интернате в посёлке Берёзовка Хабаровского края. Заболели 26 детей, всего интернат рассчитан на 155 мест.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что детям несвоевременно была оказана медицинская помощь, сообщает «МК в Хабаровске».

Кроме этого прокуратура намерена выяснить, как выполняются требования к содержанию подопечных в заведении. Дом-интернат предназначен для умственно отсталых детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 69 человек были госпитализированы в Центральную городскую больницу Кизляра с диагнозом «острая кишечная инфекция». Городские власти связывают вспышку заболевания с употреблением некачественной питьевой воды.