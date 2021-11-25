«Все знали о проблемах с безопасностью в шахте» — жена погибшего горняка

Жена погибшего горняка в шахте «Листвяжная» рассказала, что руководство скрывало инциденты, которые происходили в шахте. Она добавила со слов мужа, что несмотря на явные нарушения правил безопасности шахтёры были вынуждены спускаться по требованию руководства. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вентиляция не работала, муж рассказывал, что самоспасатели тоже были нерабочими. Было ещё задымление сильное, что их отправили домой. Он говорит: «А мы куда? Начальство сказало идти, мы идём», — поделилась женщина.

Она добавила, что последний инцидент был за несколько дней до аварии.

Ранее Следственный комитет РФ показал видео с задержанными руководителями шахты «Листвяжная» в Кемеровской области: директором, первым замдиректора и начальником участка. По версии следствия, они допустили нарушение требований промышленной безопасности.

Задержанным в ближайшее время предъявят обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу. По факту ЧП в шахте возбуждено уголовное дело. 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошёл пожар. Как сообщили в экстренных службах, погибли 57 человека, из них шестеро — спасатели.