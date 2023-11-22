«Все забыли про нас»: как живут дети, выжившие в трагедии на Сямозере

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Россия. Республика Карелия. 20 июня 2016. Дети возвращаются в парк-отель «Сямозеро» в Пряжинском районе. В ночь на 19 июня на Сямозере в результате шторма погибли 14 детей - участники туристической группы из Москвы

18 июня 2016 года в оздоровительном лагере «Парк-отель «Сямозеро» в Карелии погибли 14 детей. Что привело к трагедии, как наказали виновных и как живут выжившие?

Что произошло на Сямозере в 2016 году

Как установило следствие, с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера в Карелии. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, несовершеннолетних не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия.

Сопровождавший школьников инструктор не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии. В результате 14 детей погибли.

Одна из школьниц, 14-летняя Юлия Король, спасла нескольких сверстников, после чего добралась до ближайшего поселка Кудама, где сообщила о происшествии местным жителям, которые 19 июня вызвали спасателей.

18 июня, когда дети попали в шторм, 12-летний Всеволод Заслонов набрал на мобильном телефоне экстренный номер «112» и дозвонился до станции скорой медицинской помощи Суоярвской центральной больницы. Поднявшая трубку фельдшер Ирина Щербакова приняла его звонок с просьбой о помощи за неудачную шутку. Вызов она регистрировать не стала.

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС Сотрудники МЧС на берегу озера Сямозеро в деревне Кудама в Пряжинском районе, где в ночь на 19 июня в результате шторма погибли 14 детей - участники туристической группы из Москвы

Всеволод в результате трагедии погиб. Его отец, Игорь Заслонов, говорил, что фельдшера наказывать за ошибку нельзя.

Как наказали виновных

После трагедии выяснилось, что организаторы похода не зарегистрировали его в экстренных службах и проигнорировали предупреждение МЧС о сложных метеоусловиях. Уже вечером 19 июня в пресс-службе Следственного комитета заявили, что инструкторы думали только о спасении собственной жизни, четыре человека были задержаны в тот же день. В отношении руководителей детского лагеря возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

21 июня 2016 года суд арестовал хозяйку парк-отеля «Сямозеро» Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова. В отношении трех студентов Петрозаводского педагогического колледжа, работавших инструкторами в лагере, — Регины Ивановой, Людмилы Васильевой и Валерия Круподерщикова — была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В марте 2019 года обвиняемые Решетова и Виноградов были признаны виновными по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», оба получили по девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Инструктор Валерий Круподерщиков был признан невиновным по этой же статье, но приговорен к 8 месяцам лишения свободы за оставление детей в опасности (освобожден от наказания за истечением срока давности).

Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Другие фигуранты дела — экс-глава Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, врио руководителя ведомства Людмила Котович и инструктор лагеря Павел Ильин, — были оправданы судом. В июне 2020 года прокуратура добилась отмены оправдательного приговора Круподерщикову и Ильину, дела вернулись в суд.

«Ну что, как поплавали?»

Детский омбудсмен Павел Астахов во время встречи с детьми, выжившими после трагедии на Сямозере, спросил у них с улыбкой: «Ну что, как поплавали?» Это вызвало волну возмущения среди общественности. Появилась петиция с требованием отставки Астахова, под которой подписались больше 150 тысяч человек.

Вскоре президент России Владимир Путин освободил Астахова от должности детского омбудсмена. Отмечалось, что увольнение связано не только с неосторожной формулировкой и этому послужила совокупность причин.

Как живут дети, выжившие в этой трагедии

По данным издания «Руна», пострадавшие на Сямозере почти не общаются с журналистами и очень не любят вспоминать события июня 2016 года.

12-летняя Юлия Король, спасшая нескольких детей, указом президента Российской Федерации была награждена медалью «За спасение погибавших». Как пишет «Руна» со ссылкой на бабушку Юлии, девушке трудно вспоминать о трагедии даже спустя длительное время.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Вице-спикер Совета Федерации РФ Юрий Воробьев (на первом плане слева) и школьница Юлия Король (в центре), награжденная медалью «За мужество в спасении» за спасение детей на Сямозере в Карелии

«Ей вопросы начинают задавать по поводу этого — она плакать начинает. Но сейчас уже лучше. Сейчас она отдыхает в „Артеке“. Они вдвоем с братом плавают, купаются. Никакой боязни воды не развилось», — говорила женщина в комментарии «Руне» в июне 2018 года.

По словам бабушки, Юлия замкнулась в себе после трагических событий на Сямозере.

«Как будто никого не видит и не слышит, в своем мире. Застопорился человек и все. Мальчика, которого она не могла вытащить и когда он разбился головой, она видит перед глазами, потому что это может так проявляться, ночью она будет спать, а у нее вот так перед глазами. Потом опять пропадает. Это как солдат после войны», — подчеркивала женщина.

Выживший школьник Александр Браун рассказал изданию, что первые две недели после той истории репортеры звонили ему чуть ли не ежедневно. Но к моменту интервью (июнь 2018 года) о сямозерских событиях уже никто не помнит, отмечал мальчик.

«Сегодня, кажется, все и забыли о нас. Даже в собственной школе. Когда я пришел в сентябре, учителя на меня внимания не обратили. Только классная руководительница немного посочувствовала, поговорила со мной. И лишь когда затрагивали тему Сямозера, другие учителя вздыхали: „Бывает!“ Одноклассники первое время меня воспринимали как телезвезду. Через пару дней после трагедии, когда меня уже показали по телевизору, я зашел в чат нашего класса и вижу, что мой одноклассник написал: „Я смотрел вчера телевизор, и там был наш Саша!“ Они удивились, как будто их друг внезапно стал знаменитым. Правда, уже в сентябре почти никто из класса эту тему не поднимал, да и я тоже», — рассказывал ребенок.

«Руна» добавляет, что Браун после окончания учебы хотел стать врачом.

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