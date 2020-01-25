15 января во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин велел увеличить материнский капитал. С момента появления этой субсидии несколько лет назад в России не перестают действовать различные схемы по обналичиванию денег, которые должны тратиться во благо ребёнка. Теперь соблазна будет ещё больше. NEWS.ru выяснил основные схемы, которыми пользуются мошенники.

В своём послании Путин пообещал продлить программу маткапитала как минимум до конца 2026 года. Президент также предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, а не как раньше — со второго. С 1 января 2020 года размер материнского капитала установлен в размере 466 617 руб. При рождении второго ребёнка материнский капитал, в соответствии с предложением Владимира Путина, будет выдаваться в увеличенном на 150 тыс. руб. размере — 616 617 руб. Эту сумму нельзя просто положить в карман. Она может быть потрачена только на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, или на погашение ранее взятых жилищных кредитов.

Однако сразу после введения программы маткапитала появилось много желающих обналичить, хотя бы частично, деньги, чтобы потратить их на своё усмотрение. Прямых законных путей сделать это не существует. Обналичивание маткапитала — это всегда какая-то незаконная схема.

По словам бывшего сотрудника отдела по борьбе с мошенничеством московской полиции Михаила Дробинина, самый распространённый способ обналичивания материнского капитала — под недвижимость.

Наиболее популярный вариант — покупка жилья в области. Это может быть какой-то деревенский домик, ветхий. Вы платите за него сумму всего капитала, а продавец вам передаёт обратно половину денег. Михаил Дробинин экс-сотрудник МУР экс-сотрудник МУР

По словам бывшего полицейского, из-за подобной схемы недавно внесли поправку, согласно которой, муниципалитеты должны проверять объекты, на которые маткапитал якобы расходуется, — подходит жильё для жизни или нет.

Боюсь, это может создать проблемы для нормальных людей. Так как продающим не хочется ждать дополнительное время, пока проверяющие что-то смотрят. Они хотят эти 450 тыс. материнского капитала себе побыстрее, — размышляет Дробинин.

Стоит отметить, что 25 января Владимир Путин поручил кабинету министров сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами маткапитала. Уменьшение сроков должно осуществляться в том числе «за счёт организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты семьям с детьми». С одной стороны, это должно помочь добросовестным обладателям маткапитала, с другой — мошенникам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдельный способ обналички при помощи недвижимости — покупка её у родственников. Законом это не запрещается, однако правоохранительные органы следят, чтобы и здесь всё было по закону. Не стоит забывать, что обязательное условие при использовании субсидии для приобретения жилья — выделение ребёнку доли в квартире. При этом эта доля может быть любая, например, 1\20.

Михаил Дробинин признаётся, что сотрудников в отделах по борьбе с мошенничеством не хватает, поэтому схемами по обналичке маткапитала особо не занимаются.

Когда я работал в МУРе, мы обнаруживали, что где-то происходит мошенничество с маткапиталом, когда, например, находили заброшенную квартиру или дом или подозрительную перепродажу. Надо понимать, что фирмы, которые этим занимаются, проводят подобные операции много раз. Они оставляют следы, и потом можно раскрыть целую цепочку. Получится мошенничество в особо крупных размерах. Да и можно просто вбить в поисковике «обналичить маткапитал» и посмотреть, как много различных компаний предлагают свои услуги, — рассказал экс-полицейский.

Действительно, стоит только ввести в поисковик «обналичить маткапитал помощь», сразу получаешь большое число предложений. Так, одно из них от организации «Профит», которая, согласно описанию на сайте, является кредитно-потребительским кооперативом. На портале, украшенном фотографиями счастливых матерей с детьми, говорится, что кооператив выдает под маткапитал займы. Приведена статистика: «выдано более 1700 займов, 100% законно обналиченных капиталов, более 750 счастливых семей».

На звонок корреспондента NEWS.ru в «Профит» ответил не пожелавший представиться мужчина, разговаривающий с легким кавказским акцентом.

Обналичивание материнского капитала — это незаконно. Такой легальной процедуры нет, но можно оформить процедуру займа под маткапитал. Составляется договор займа, оформляется юридическая часть, а по факту — мы вам отдаём деньги и забираем капитал. За 200 тысяч, — объяснил консультант компании.

Мужчина добавил, что оформить процедуру можно с любым нотариусом, и она на 100% законна. Деньги можно получить сразу — всё занимает 2,5–3 часа. Консультант добавил, что, когда произойдет увеличение маткапитала, в соответствии с предложением Путина, тогда пропорционально вырастет и доля, которую кооператив будет оставлять себе, однако пока действуют старые расценки.

Бывший сотрудник полиции Михаил Дробинин рассказывает, что также существует схема мошенничества, в которую может быть вовлечена строительная компания, возможно, ненастоящая.

Вы как бы вкладываетесь в строительство, но ничего в итоге не строится. Этот тип характерен не для всей России, скорее для Северного Кавказа. В Москве такого почти нет, — подчеркнул Дробинин.

Можно также самостоятельно построить дом или сделать пристройку к дому родственников, в таком случае расходы государство компенсирует деньгами на карту. При наличии участка, где разрешено строить, можно подать заявление в Пенсионный фонд и получить половину маткапитала на дом. Вторую половину отдадут деньгами, при условии, что будет построена хотя бы «коробка» из фундамента с крышей и стенами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует также схема с фиктивным образованием, схожая с недвижимостью. На обучение ребёнка можно потратить средства материнского капитала и, если воспользоваться услугами мошенников, получить часть субсидии в обмен на сертификат о том, что ребёнок якобы закончил какое-то образовательное учреждение.

Михаил Дробинин отметил, что стоит раскрыть один способ обналичивания маткапитала, как вскоре появляется другой.

Все жё обналичить не так сложно. Стоит признать, что, какими бы грубыми и некрасивыми ни были слова Водонаевой, она права. С маткапиталом — как с 10-ю кредитами. Некоторые люди очень сильно хотят получить деньги от государства побыстрее, и не важно, что там дальше, — добавил бывший полицейский.

Напомним, меры господдержки многодетным семьям появились в России в 2007 году. Первоначально программа была рассчитана на 10 лет. Государство не индексировало размер данной меры поддержки с 2015 по 2019 год, но с 1 января текущего года объём маткапитала вырос на 3%, до 466 617 рублей. Нуждающиеся семьи могут рассчитывать на ежемесячную помощь, равную прожиточному минимуму для детей. К примеру, в Москве он составляет 15 225 рублей. Однако выплаты прекращаются, если маткапитал полностью использован, при смене места жительства или достижении ребёнком трёх лет. Семейный капитал включает и отпуск по уходу за детьми, пока им не исполнилось полтора года. Всё это время засчитывается родителю в стаж: за первенца 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год, за второго — 3,6, за третьего и четвёртого — 5,4.

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