Все станции Московского метрополитена получили анонимные сообщения о минировании. Проверяются также торговый центр «Европейский», Хорошевский и Кунцевский суды.
Об этом
По данным НТВ,
Волна «минирований» судов и торговых центров в Москве и Петербурге длится уже больше двух недель. Спецслужбы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
Из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах с 28 ноября в столице были эвакуированы порядка 490 тысяч человек, писал NEWS.ru.
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