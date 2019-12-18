Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все станции Московского метрополитена получили анонимные сообщения о минировании. Проверяются также торговый центр «Европейский», Хорошевский и Кунцевский суды.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным НТВ, сообщается также о минировании в «Кунцево плаза», «Океания», «Капитолий», «Принц плаза» и «Рио» на Дмитровском шоссе.

Волна «минирований» судов и торговых центров в Москве и Петербурге длится уже больше двух недель. Спецслужбы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.

Из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах с 28 ноября в столице были эвакуированы порядка 490 тысяч человек, писал NEWS.ru.

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