https://static.news.ru/photo/4a62c5a8-3b5e-11ea-af0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах правоохранители проверяют станции Московского метрополитена. Об этом NEWS.ru сообщили в экстренных службах города.

Там уточнили, что из-за угрозы «минирования» были проведены более 130 проверок.

С ноября 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах проводятся эвакуации госучреждений из-за сообщений о якобы заложенной в них взрывчатке. Волна «минирований» затронула также торговые центры, школы и вузы. После проверок ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Как писал NEWS.ru, ранее анонимные сообщения о минировании поступили в Хорошёвский и Савёловский районные суды Москвы, а также в семь торговых центров столицы: «Афимолл Сити» на Пресненской набережной, «Европейский» у Киевского вокзала, «Принц Плаза» у метро «Тёплый Стан», «Калейдоскоп» у метро «Сходненская», «Щука» — на Щукинской, «Ривьера» на Автозаводской улице и «Метрополис» на Ленинградском шоссе.