https://static.news.ru/photo/fc17557c-2162-11ea-81a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: El Comercio/Global Look Press

В Лиме два сотрудника McDonald’s погибли от удара током во время уборки в кухне. После этого в столице Перу начались массовые протесты, участниками которых стали в основном молодые люди. Они потребовали улучшений условий труда и выступили против низких заработных плат.

19-летняя Александра Поррас убирала автомат с напитками, когда её ударило током. Экс-бойфренд девушки, 18-летний Габриэль Кампос, бросился на помощь подруге, но тоже получил удар током. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб молодые люди скончались, сообщает The Guardian.

Холдинг Arcos Dorados, который управляет ресторанами McDonald's в Перу, начал расследование инцидента. Руководство компании приняло решение закрыть все McDonald's в стране на два дня в знак траура по погибшим.

Мама умершей девушки рассказала, что дочь жаловалась на 12-часовые рабочие смены и на то, что ей приходилось убираться, не имея необходимой защиты — перчаток и специальных ботинок.

Ранее во Франции 13-летняя школьница погибла от удара током, когда принимала ванну. В момент трагедии телефон девочки был на зарядке, и она уронила его в воду, писал NEWS.ru.