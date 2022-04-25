Все горняки выведены на поверхность из шахты «Ерунаковская-8»

Работники шахты «Ерунаковская-8» в Кемеровской области выведены на поверхность после прорыва воды, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ПАО «Распадская». Там уточнили, что жизни горняков ничего не угрожает. Представители предприятия подчеркнули, что сейчас обсуждаются меры поддержки сотрудникам.

На шахте «Ерунаковская-8» произошёл порыв воды. [Все] люди выведены на поверхность. Их жизни ничего не угрожает, — сказал сотрудник пресс-службы.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что горные работы на аварийном участке шахты приостановлены, сообщает ТАСС. На месте работают два отделения горноспасателей и оперативная служба Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда — всего 22 человека и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе на шахте «Ерунаковская-8» произошёл взрыв водоотвода. В МЧС подтвердили, что в результате аварии погиб один человек и ещё один пострадал. В момент взрыва в шахте находились свыше 211 человек, 11 из которых работали непосредственно на аварийном участке.

До этого стало известно, что на руднике Гайского ГОКа в Оренбургской области при проведении взрывных работ погибли трое горняков. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при работе со взрывчаткой. Из шахты были эвакуированы ещё 88 человек, никто из них не пострадал.