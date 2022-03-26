132 пассажира и члены экипажа упавшего в Китае Boeing признаны погибшими

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Все 132 пассажира и члены экипажа упавшего в Китае Boeing 737 признаны погибшими, сообщило агентство «Синьхуа». Cамолёт компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу, разбился 21 марта на юге страны.

После шести дней полномасштабных поисково-спасательных работ Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с авиакатастрофой подтвердил, что все люди, находившиеся на борту рейса MU5735 China Eastern Airlines, погибли, — передаёт китайское издание.

Катастрофа произошла в южной части страны, в уезде Тэнсянь городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар. Администрация гражданской авиации активировала аварийный протокол, к месту происшествия были направлены поисково-спасательные бригады.

Ранее сообщалось, что отряд спасателей обнаружил на месте крушения пассажирского лайнера фрагменты человеческих тканей и детали самолёта.