Врио министра спорта Пензенской области задержали за взятку

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту получения взятки временно исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021 года подозреваемый на систематической основе получал от ряда лиц взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области, — говорится в сообщении.

Чиновника задержали 15 октября после получения очередной взятки в размере 120 тысяч рублей. При этом, по данным следствия, всего он получил таким образом 1,2 млн рублей.

СУ СК РФ не называет имя подозреваемого. На сайте регионального Минспорта говорилось, что врио главы ведомства являлся Григорий Кабельский, однако теперь строка ФИО напротив должности пустует. В Telegram-канале Пензенской области говорится, что губернатор региона Олег Мельниченко отправил Кабельского в отставку в связи с утратой доверия.

Я неоднократно предупреждал, что людям, которые личные интересы ставят выше интересов общества и исполнения служебных полномочий, которые преследуют цели незаконного обогащения, не место в органах власти, — приводятся слова губернатора.

Ранее начальник отдела полиции № 10 в Иркутске был задержан за получение взятки в крупном размере от гражданина Китая. За 200 тысяч рублей он обещал помочь сожительнице взяткодателя в уголовном деле.