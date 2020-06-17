Временный глава СУ СКР по Дагестану попал в аварию

https://static.news.ru/photo/7b5d3592-b0b8-11ea-b746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК РФ по Дагестану Олег Потанин госпитализирован после ДТП в Каякентском районе республики.

Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах района. По данным собеседника агентства, внедорожник Потанина перевернулся, пострадали два человека. Второй пострадавший — некто Олег Васильев. Тяжесть их состояния уточняется. Один пострадавший доставлен в больницу в Дербенте, другой — в ЦРБ Каякентского района в селе Каякент. Агентству пока не удалось получить подтверждения информации об этой аварии из официальных источников.

16 июня крупное ДТП произошло в Челябинской области, передавал NEWS.ru. Там грузовик на скорости протаранил четыре легковые машины и врезался в фургон. Два человека в результате происшествия погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести.